Суспільство

WizzAir з 14 березня призупиняє польоти до і з Кишинева

27 Лютого 2023 19:00
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молдова

Угорська авіакомпанія WizzAir з 14 березня призупинить польоти з і до Кишинева. В опублікованій 27 лютого заяві компанія уточнила, що ухвалила це рішення у звʼязку з небезпечністю повітряного простору над Молдовою.

Інформацію також підтвердили в Органі цивільної авіації, пообіцявши пізніше надати подробиці.

«Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в силу останніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня», — йдеться у заяві Wizz Air.

У WizzAir запевнили, що продовжать працювати в аеропорту в Яссах, збільшивши кількість рейсів у Берлін, Барселону, Мілан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку та Лондон. Рейси в Прагу, Гамбург і Будапешт скасували.


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