Суспільство

“Вирішальна ракетна атака” – це потужний інформаційний тиск на Україну, — Гуменюк

1 Грудня 2022 11:35
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війна

Росія може тиснути на Україну повідомленнями про “вирішальну ракетну атаку”. Таким чином ворог намагається вплинути та залякати населення.

Про це заявіла начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, такі закиди Росії – це елементи гібридної війни, інформаційний тиск і намагання ворога “брязкати зброєю”. Гуменюк вважає, що РФ намагається тиснути там, де не вистачає інших аргументів.

“Ми знаємо, скільки ракет в них залишилося і якого класу, ми розуміємо, що вони здатні застосовувати їх максимально сильно… Але ми також усвідомлюємо, що зношення тих засобів, за допомогою яких вони випускають ракети, теж свої показники, вони також враховуються нашими аналітиками. Це шалений психологічний тиск в умовах створеного енергетичної кризи, коли люди напружені і вишукують момент виплеснути незадоволення”, – сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що військові оперативно інформують про ракетоносії чи інші засоби ворога, щоб українці були готовими до масованої ракетної атаки.


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