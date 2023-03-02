Вибух на «Мачулищах»: літак А-50 полетів на ремонтний завод — «Беларускі Гаюн»

Російський розвідувальний літак А-50, який міг постраждати внаслідок диверсії у Білорусі, полетів у Росію. За попередньою інформацією, він попрямував на ремонтний завод, який займається ремонтом агрегатів літаків А-50.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Ідеться про на 325-й Авіаційний ремонтний завод, який розташований у місті Таганрог. Спостерігачі кажуть, що пропаганда дуже хотіла показати, що з літаком ДРЛО А-50 усе гаразд. Наприклад, після зльоту їм відправили два відео, зняті з різних ракурсів: там чітко видно, як летить літак.

«Вони так регулярно роблять, закидаючи “злиті документи” або подібну інформацію до незалежних медіа — оскільки інформація, опублікована в “жовтих зливах” та подібних смітниках, за замовчуванням не викликає довіри», — стверджує «Беларускі Гаюн».

Моніторингова група резюмує, що з літаком не все гаразд, тому що працездатному літаку не потрібно літати на ремонт, але російський та білоруський режими не хочуть у цьому зізнаватися.

«Тому що удар по одному з найдорожчих російських літаків — це ще й гарний удар по іміджу нібито всесильного режиму Лукашенка та армії росії, які начебто придушили будь-яке інакомислення у Білорусі», — наголошує «Гаюн».