Суспільство

Втрати Росії у війні проти України перевищили 89 тисяч людей Українські військові минулої доби ліквідували ще 560 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали: особового складу – близько 89440 (+560) осіб ліквідовано,

танків – 2915 (+1) од.

бойових броньованих машин – 5877 (+5) од.,

артилерійських систем – 1904 (+2) од.,

РСЗВ – 395 (+0) од.

засобів ППО – 210 (+й) од.,

літаків – 280 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) од.,

спеціальної техніки – 163 (+0). Поділитися:



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