Втрати Росії у війні проти України перевищили 89 тисяч людей

Українські військові минулої доби ліквідували ще 560 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 89440 (+560) осіб ліквідовано,
- танків – 2915 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 5877 (+5) од.,
- артилерійських систем – 1904 (+2) од.,
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засобів ППО – 210 (+й) од.,
- літаків – 280 (+0) од.,
- вертольотів – 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),
- крилатих ракет – 531 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) од.,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Поділитися: