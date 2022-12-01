Суспільство

Втрати Росії у війні проти України перевищили 89 тисяч людей

1 Грудня 2022 09:24
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війна

Українські військові минулої доби ліквідували ще 560 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 89440 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків – 2915 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 5877 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 1904 (+2) од.,
  • РСЗВ – 395 (+0) од.
  • засобів ППО – 210 (+й) од.,
  • літаків – 280 (+0) од.,
  • вертольотів – 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),
  • крилатих ракет – 531 (+0),
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) од.,
  • спеціальної техніки – 163 (+0).

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