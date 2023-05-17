Ворог зосередився на чотирьох напрямках, в епіцентрі боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка – Генштаб

Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами “Калібр” – по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 13 крилатих ракет “Калібр” (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), 25 з них було знищено нашими захисниками.
Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу росіянами населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені мирні люди, знищені житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває переміщення підрозділів російських територіальних військ, які проходили підготовку на полігонах білорусі, у райони ведення бойових дій.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Грем’яч і Мурав’ї Чернігівської області; Ромашкове, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Кіндратівка, Садки, Запсілля, Миропілля, Велика Рибиця Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка – Луганської.
- На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки на Луганщині та Спірного, Сіверська і Червоного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське і Спірне Донецької області.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута, Іванівського та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Торецьк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлівка Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку протягом доби ворог завдав авіаударів по районах Вугледара та Великої Новосілки. Обстріляв з артилерії, зокрема, Новомихайлівку, Парасковіївку, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області та Берислав, Кізомис і Мала Токмачка на Херсонщині. Поміж тим, обстріляв населені пункти Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області, а також Токарівка, Молодіжне і Кізомис Херсонської області та місто Херсон.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.