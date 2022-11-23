Відгуки про Pelliron: як я зміг досягти успіху у трейдингу

Торгувати без стресу? Отримувати добрий прибуток і без страху здійснювати великі угоди? Поки інші трейдери про це мріють, я активно користуюсь усіма благами, які мені надав брокер Pelliron, відгуки про який я хочу залишити тут на допомогу іншим колегам. Особливо це буде актуальним для тих, хто незадоволений своїм брокером та хоче знайти іншого. Як колись свого часу зробив і я і жодного разу не пожалкував про своє рішення.

Вигідні умови торгівлі, швидке виведення кошти, найкрутіші партнерські програми для збільшення капіталу – все це дозволяє мені впевнено почуватися на ринку форекс та зміцнюватися як професійний трейдер. Цікаво, що мій особистий досвід підтверджують відгуки про брокер Pelliron від інших трейдерів. Про це я розповім докладніше.

Швидке виведення та зарахування коштів

Цей критерій новачки особливо не враховують, адже цей показник є дуже важливим. Наприклад, якщо ви побачили вдалий момент для укладання угоди, але на рахунку суми недостатньо, тому стоїть завдання якнайшвидше його поповнити. І ось уявіть, що вашому брокеру потрібно кілька днів аби зробити це. Та що тут днів навіть кілька годин можуть виявитися критичними.

Ситуація може бути зворотною, і вам доведеться вивести велику суму з рахунку. Якщо брокер робить це довго, потрібно заздалегідь розраховувати час, коли вивести гроші, щоб мати готівку. Повільне виведення і зарахування коштів істотно обмежує здійснення угод, тому такий критерій є дуже важливим.

Коли я тільки-но починав співпрацю з брокером Пеллірон, я влаштував невелику перевірку. На рахунку на той час я мав не дуже велику суму. Через особистий кабінет я надіслав запит брокеру і протягом години моя заявка була виконана. Виведення коштів здійснюється на банківський рахунок, що також дуже зручно.

Хочу та можу мати більший капітал. В поміч – Партнерські програми від брокера

Зацікавленість брокера в успіху трейдера підтверджується наявністю партнерських програм. Загалом їх п’ять, вони пропонують нескладні умови, але обіцяють дуже добрі перспективи. Особисто я активно використовую програму “Дабл Хіт”, за якою отримую на свій рахунок від брокера додатково 100% коштів, які я вже маю.

З огляду на свій досвід у трейдингу я часто виходжу на великі угоди і в цьому плані хотілося б мати підстрахування. У ролі такої підстрахування виступає програма “Страхування торговельного рахунку”. Якщо пояснити простими словами, то якщо угода виявиться збитковою, то брокер компенсує всю суму.

Залишаю відгуки про Pelliron та рекомендую його всім, кого цікавить реальний заробіток, а не гра з ринком

У роботі з брокером Пеллірон я не можу не відзначити зручний термінал для виходу на біржу, швидке виконання ордерів, а також чудову роботу технічної підтримки. Все це дозволяє мені повністю зосередитись на трейдингу та не займатися вирішенням рутинних питань.

Якщо ви вже давно торгуєте на ринку, але незадоволені своїм результатом, не кидайте трейдинг – поміняйте брокера. Шукайте того, хто стане вашою опорою і насправді доводитиме зацікавленість у вашому успіху. Для мене таким брокером стала компанія Пеллірон.