В Україні з’являться пересувні аптеки

Кабінет міністрів схвалив зміни до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками, згідно з якими продавцям ліків дозволяється створювати мобільні аптечні пункти.

Пересувні пункти матимуть статус структурного підрозділу аптеки, повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Мобільні аптеки обслуговуватимуть сільську місцевість, де відсутні аптечні пункти, а також території, що розташовані неподалік від фронту, та райони надзвичайних ситуацій.

Зміни до ліцензійних умов встановлюють вимоги до організації та роздрібної торгівлі лікарськими засобами через мобільні аптечні пункти.

Також визначено умови використання транспортних засобів для організації мобільних аптечних пунктів.