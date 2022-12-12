В Україні зареєстровано майже 4,9 млн внутрішніх переселенців, – Мінсоцполітики

В Україні на обліку внутрішньо переміщених осіб перебуває майже 4,9 млн громадян, серед них понад 3,5 млн зареєстрували після 24 лютого

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

“Станом на 8 грудня на обліку ВПО перебувають 4 886 648 громадян. У тому числі 3 539 376 громадян перемістились після 24 лютого 2022 року, з яких 2 856 232 – зареєструвалися вперше з дня повномасштабного вторгнення”, – йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтина Кошеленка, найбільш затребуваними соціальними послугами цього року стали довідка та отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

“Піковим навантаженням на інфраструктуру органів соцзахисту стали березень та квітень, що спричинило незручності як для громадян, так і працівників. Вирішити питання змогли цифровізувавши ці послуги разом із Мінцифрою та ДП “ІОЦ Мінсоцполітики – послуга стала доступною у застосунку Дія”, – розповів Кошеленко.