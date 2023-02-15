Суспільство

В Україні судові повістки і виклики почали розсилати через Viber

15 Лютого 2023 18:14
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В Україні з 15 лютого судові повістки і виклики почали розсилати людям через месенджер Viber. Це має зекономити державні кошти.

Про це повідомила Державна судова адміністрація України.

Так, в Україні випустили оновлену версію програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду. Вона дозволяє надсилати судові повістки і виклики не лише SMS-повідомленнями, але й через месенджер Viber.

Державна судова адміністрація запевняє, що таке оновлення повністю відповідає нормам законодавства та спрямоване передусім на економію коштів бюджету.

Адміністрація пояснює, що для відправлення однієї судової повістки через Viber потрібне лише одне повідомлення. Водночас через SMS доводилося у середньому відправляти 5-6 повідомлень, а деколи й 15, адже одне таке повідомлення не може передати достатню кількість символів. А втім, якщо відправити судову повістку через месенджер не вийде, її надсилатимуть через SMS.

Як розповів в.о. гендиректора ДП «Інформаційні судові системи» Микола Козлов, за першу половину доби 15 лютого через Viber доставили 60% повісток. Це з-поміж випадків, де учасники судового процесу погодилися на використання електронних повідомлень. Завдяки нововведенню за 12 годин зекономили понад 5 тисяч гривень (42% від витрат на електронні повідомлення).


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