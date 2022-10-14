В російському Бєлгороді після нещодавніх вибухів вирішили перевірити укриття

Під час засідання оперативного штабу губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков наказав перевірити готовність укриттів.

“Буду перевіряти особисто, чи є інформація у жителів: де знаходяться ключі від підвалів, буду дивитися на стан самих підвалів. Питання, яке стоїть перед нами – безпека і життя людей”, – заявив В’ячеслав Гладков.

Також заступникам губернатора було наказано зайнятися поширенням інформаційних матеріалів щодо:

поведінки під час вибухів;

поведінки у разі виявлення вибухово небезпечних предметів;

правил надання першої медичної допомоги.