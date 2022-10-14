Суспільство

В російському Бєлгороді після нещодавніх вибухів вирішили перевірити укриття

14 Жовтня 2022 17:01
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росія

Під час засідання оперативного штабу губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков наказав перевірити готовність укриттів.

“Буду перевіряти особисто, чи є інформація у жителів: де знаходяться ключі від підвалів, буду дивитися на стан самих підвалів. Питання, яке стоїть перед нами – безпека і життя людей”, – заявив В’ячеслав Гладков.

Також заступникам губернатора було наказано зайнятися поширенням інформаційних матеріалів щодо:

  • поведінки під час вибухів;
  • поведінки у разі виявлення вибухово небезпечних предметів;
  • правил надання першої медичної допомоги.

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