В окупованій Ясинуватій на Донеччині пролунали вибухи: пишуть про влучання в районі залізниці

У тимчасово окупованій Ясинуватій пролунали вибухи. Відео оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи пролунали в районі залізниці.
У тимчасово окупованій Ясинуватій пролунали вибухи. Відео оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи пролунали в районі залізниці.
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