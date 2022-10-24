Суспільство

У Херсоні окупанти запрошують місцевих до тероборони￼

24 Жовтня 2022 11:08
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херсон

У тероборону в Херсоні можуть вступити усі чоловіки, заявила проросійська адміністрація міста.

Окупанти з минулого тижня закликають жителів Херсона евакуюватися з міста на лівий берег Дніпра, пояснюючи це ймовірним настанням українських сил та небезпекою підриву Каховської ГЕС, через що багато населених пунктів можуть виявитися затопленими (Україна звинувачує у таких намірах Росію, а Росія – Україну) .

«Водночас для всіх чоловіків, які бажають залишитися в Херсоні, незважаючи на збільшену загрозу безпеці через дії українських націоналістів, створено можливість вступити до загонів територіальної оборони міста», – оголосила окупаційна влада.


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