У Херсоні окупанти запрошують місцевих до тероборони￼

У тероборону в Херсоні можуть вступити усі чоловіки, заявила проросійська адміністрація міста.

Окупанти з минулого тижня закликають жителів Херсона евакуюватися з міста на лівий берег Дніпра, пояснюючи це ймовірним настанням українських сил та небезпекою підриву Каховської ГЕС, через що багато населених пунктів можуть виявитися затопленими (Україна звинувачує у таких намірах Росію, а Росія – Україну) .

«Водночас для всіх чоловіків, які бажають залишитися в Херсоні, незважаючи на збільшену загрозу безпеці через дії українських націоналістів, створено можливість вступити до загонів територіальної оборони міста», – оголосила окупаційна влада.