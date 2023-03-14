Суспільство

В Харкові застосовуються графіки аварійних відключень електрики

14 Березня 2023 12:11
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електропостачання

З метою стабілізації ситуацї в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень, – повідомили в Харківобленерго.

“Орієнтовно проблемний період до 13 години”, – уточнили енергетики.


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