В Харкові застосовуються графіки аварійних відключень електрики

З метою стабілізації ситуацї в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень, – повідомили в Харківобленерго.
“Орієнтовно проблемний період до 13 години”, – уточнили енергетики.
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З метою стабілізації ситуацї в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень, – повідомили в Харківобленерго.
“Орієнтовно проблемний період до 13 години”, – уточнили енергетики.
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