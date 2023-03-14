Суспільство

В Харкові застосовуються графіки аварійних відключень електрики З метою стабілізації ситуацї в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень, – повідомили в Харківобленерго. “Орієнтовно проблемний період до 13 години”, – уточнили енергетики. Поділитися:



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