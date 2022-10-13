«Укрпошта» випустить марки на честь Дня захисника та захисниць України

До Дня захисників та захисниць України «Укрпошта» анонсувала благодійний випуск марок «Слава Збройним Силам України!».

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Кожен, хто придбає марковий аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших захисників і захисниць, які рішуче витісняють агресора та оберігають країну на землі, у повітрі й на морі», — зазначили в «Укрпошті».

Аркуш містить 6 марок:

«Десантно-штурмові війська ЗСУ»;

«Військово-морські Сили ЗСУ»;

«Сухопутні війська ЗСУ»;

«Сили територіальної оборони ЗСУ»;

«Сили спеціальних операцій ЗСУ»;

«Повітряні Сили ЗСУ».

Тираж маркового аркуша — мільйон екземплярів. Художник — Антон Хрупін, який відомий за поштовим випуском «Вільні. Незламні. Непереможні».