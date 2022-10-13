Суспільство

«Укрпошта» випустить марки на честь Дня захисника та захисниць України

13 Жовтня 2022 15:08
7
укрпошта

До Дня захисників та захисниць України «Укрпошта» анонсувала благодійний випуск марок «Слава Збройним Силам України!».

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Кожен, хто придбає марковий аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших захисників і захисниць, які рішуче витісняють агресора та оберігають країну на землі, у повітрі й на морі», — зазначили в «Укрпошті».

Аркуш містить 6 марок:

  • «Десантно-штурмові війська ЗСУ»;
  • «Військово-морські Сили ЗСУ»;
  • «Сухопутні війська ЗСУ»;
  • «Сили територіальної оборони ЗСУ»;
  • «Сили спеціальних операцій ЗСУ»;
  • «Повітряні Сили ЗСУ».

Тираж маркового аркуша — мільйон екземплярів. Художник — Антон Хрупін, який відомий за поштовим випуском «Вільні. Незламні. Непереможні».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки
ТОП-новини
13 Жовтня 2022 16:23
3

Україна повернула з російського полону 20 військових
13 Жовтня 2022 14:45
89

ПАРЄ схвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним
13 Жовтня 2022 14:26
46

На Харківщину доставили 150 терміналів Starlink
13 Жовтня 2022 14:12
218

Під Полтавою впали два військові літаки
13 Жовтня 2022 14:03
19

З-під завалів дома у Миколаєві дістали тіла двох загиблих
Останні новини
усі новини