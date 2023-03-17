Суспільство

Українські воїни знищили новий модернізований танк Т-62 РФ

17 Березня 2023 06:56
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танки, війна

За даними моніторингової групи Oryx, російські окупанти продовжують втрачати техніку у бойових діях проти України, включаючи недавнє знищення танка Т-62, випущеного у 2022 році, що стало першим зразком цього типу, який було знищено. Поки що невідомо, де саме стався цей інцидент.

Варто зазначити, що Т-62 було створено більше 60 років тому, і його використання окупантами є результатом консервації танків та їх повторного використання у повномасштабній війні проти України, для заміни великої кількості знищеної техніки.

Минулого року російські військові заявили про намір модернізувати 800 одиниць Т-62 протягом трьох років. Аналітики повідомляли в кінці лютого про знайдений модернізований Т-62 з новим тепловізійним прицілом, в який було вбудовано далекомір.


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