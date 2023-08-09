Суспільство

Українські воїни збили черговий вертоліт російських окупантів

9 Серпня 2023 07:13
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війна

Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Тип вертольоту наразі встановлюється”, – повідомили у відомстві.


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