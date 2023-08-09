Суспільство

Українські воїни збили черговий вертоліт російських окупантів Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. “Тип вертольоту наразі встановлюється”, – повідомили у відомстві.



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