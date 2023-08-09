Українські воїни збили черговий вертоліт російських окупантів

Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Тип вертольоту наразі встановлюється”, – повідомили у відомстві.
Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Тип вертольоту наразі встановлюється”, – повідомили у відомстві.
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