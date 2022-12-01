Українські військові за листопад знищили найбільшу кількість російських окупантів

Українські військові за листопад знищили 16 970 російських солдатів — це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомляє Міноборони України.

Так, лише за 30 листопада українські військові знищили 560 окупантів. А загалом росія з 24 лютого у війні проти України втратила 89 440 своїх солдатів.

Також за листопад Сили оборони знищили техніку росіян:

танки — 217;

бойові бронемашини — 376;

артсистеми — 174;

реактивні системи залпового вогню — 12;

системи протиповітряної оборони — 13;

літаки — 4;

гелікоптери — 4;

безпілотники — 147;

крилаті ракети — 134;

автотехніка та автоцистерни — 298;

спецтехніка — 9.