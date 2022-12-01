Українські військові за листопад знищили найбільшу кількість російських окупантів

Українські військові за листопад знищили 16 970 російських солдатів — це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.
Про це повідомляє Міноборони України.
Так, лише за 30 листопада українські військові знищили 560 окупантів. А загалом росія з 24 лютого у війні проти України втратила 89 440 своїх солдатів.
Також за листопад Сили оборони знищили техніку росіян:
- танки — 217;
- бойові бронемашини — 376;
- артсистеми — 174;
- реактивні системи залпового вогню — 12;
- системи протиповітряної оборони — 13;
- літаки — 4;
- гелікоптери — 4;
- безпілотники — 147;
- крилаті ракети — 134;
- автотехніка та автоцистерни — 298;
- спецтехніка — 9.
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