Суспільство

Українські військові за листопад знищили найбільшу кількість російських окупантів

1 Грудня 2022 15:20
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війна

Українські військові за листопад знищили 16 970 російських солдатів — це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомляє Міноборони України.

Так, лише за 30 листопада українські військові знищили 560 окупантів. А загалом росія з 24 лютого у війні проти України втратила 89 440 своїх солдатів.

Також за листопад Сили оборони знищили техніку росіян:

  • танки — 217;
  • бойові бронемашини — 376;
  • артсистеми — 174;
  • реактивні системи залпового вогню — 12;
  • системи протиповітряної оборони — 13;
  • літаки — 4;
  • гелікоптери — 4;
  • безпілотники — 147;
  • крилаті ракети — 134;
  • автотехніка та автоцистерни — 298;
  • спецтехніка — 9.

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