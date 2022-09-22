Суспільство

Українці найбільше симпатизують Зеленському, Притулі і Залужному, – опитування

22 Вересня 2022 14:02
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Серед публічних осіб українцям найбільше подобаються Володимир Зеленський, Сергій Притула, Віталій Кличко і Валерій Залужний.

Про це свідчать результати опитування National Democratic Institute та Київського міжнародного інституту соціології.

Так, респондентам було запропоновано відповісти на запитання, чи подобається їм та, чи інша публічна особа зі списку. За результатами опитування лідером симпатій став президент Володимир Зеленський з 87%.

На другому місці опинився Сергій Притула з 77%.

До Віталія Кличка з симпатією ставляться 63% українців. Майже стільки ж людей – 62% – симпатизують головнокомандуючому Збройних сил України Валерію Залужному.

Опитування “Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України” проводилося з 2 по 9 серпня 20222 року методом телефонних інтерв’ю з використанням програмного забезпечення CATI.

Було опитано 2510 українців. Рівень похибки не перевищує 2,2%.


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