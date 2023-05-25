Україна повернула з російського полону 106 захисників

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що 25 травня Україні вдалося повернути з російського полону 106 захисників Бахмутського напрямку – 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів.

“Це воїни з Бахмутського напрямку – 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів.

Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них – герой нашої держави”, – повідомив Єрмак.

За словами Єрмака, серед звільнених захисників багато тих, кого вважали безвісти зниклим.