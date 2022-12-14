Україна повернула з полону 64 захисників

Відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону визволили 64 воїнів ЗСУ.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

“Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої”, – повідомив Єрмак.

Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих.

“Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний всій команді, але попереду ще чимало роботи. Працюємо”, – додав керівник ОП.