Україна повернула двох дітей, яких утримували окупанти, — Мінреінтеграції

Україна повернула ще двох дітей, яких окупанти утримували на захоплених землях та у росії. За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці.

Про це повідомило Мінреінтеграції.

17 жовтня мама хлопців, Юлія, звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка — з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила — з росії.

Сама Юлія, уродженка Тореза, тривалий час була бранкою окупантів. Її вдалося звільнити у результаті «жіночого обміну», коли в Україну повернулися одразу 108 жінок з російського полону.

«Щойно опинившись у вільній Україні, Юлія звернулася до Мінреінтеграції. Почалась довга та складна робота. Довелося долати багато перешкод. І ось нарешті Марк і Данило в Україні, з мамою. У возз’єднаної щасливої родини починається нове життя», — зазначили у Мінреінтеграції.