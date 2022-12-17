Суспільство

Україна повернула двох дітей, яких утримували окупанти, — Мінреінтеграції

17 Грудня 2022 18:17
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окупація

Україна повернула ще двох дітей, яких окупанти утримували на захоплених землях та у росії. За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці.

Про це повідомило Мінреінтеграції.

17 жовтня мама хлопців, Юлія, звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка — з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила — з росії.

Сама Юлія, уродженка Тореза, тривалий час була бранкою окупантів. Її вдалося звільнити у результаті «жіночого обміну», коли в Україну повернулися одразу 108 жінок з російського полону.

«Щойно опинившись у вільній Україні, Юлія звернулася до Мінреінтеграції. Почалась довга та складна робота. Довелося долати багато перешкод.  І ось нарешті Марк і Данило в Україні, з мамою. У возз’єднаної щасливої родини починається нове життя», — зазначили у Мінреінтеграції.


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