Україна передала Росії всіх важкопоранених окупантів, яких можна було транспортувати

Україна в односторонньому порядку передала Росії всіх важкопоранених та тяжкохворих окупантів, яких можна було транспортувати.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Цих російських солдатів Україна взяла в полон ще з початку повномасштабного вторгнення РФ. Передавання полонених відбувалося за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У цій ситуації йдеться не про обмін військовополоненими, а про репатріацію — повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

Водночас Росія продовжує утримувати тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей, жінок, літніх людей, а також тих, хто потрапив у російський полон до 24 лютого 2022 року.

Усіх цих людей мали повернути до України без жодних умов, як того вимагає міжнародне гуманітарне право. Тож Україна закликає світ посилювати тиск на Москву, щоб змусити її дотримуватися права та звільнити з полону незаконно утримуваних українців.