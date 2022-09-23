Суспільство

У вихідні вночі очікуються заморозки

23 Вересня 2022 12:27
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Невеликий дощ найближчої ночі в більшості центральних областей України, а вдень у суботу, 24 вересня, на Лівобережжі та в Криму, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, на сході південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів до 10°, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Температура вдень 10-15° тепла, на півдні та південному сході до 17°; на високогір’ї Карпат 2-7° тепла.

У Києві у суботу, 24 вересня, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

У неділю, 25 вересня, в Україні без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень 11-16° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 15-20°. У західних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

У Києві в неділю, 25 вересня, без опадів, лише у понеділок удень, 26 вересня, місцями очікується невеликий дощ. Вітер західний із переходом на південний, 5-10 м/с. Температура 25 вересня вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°; 26 вересня вночі 7-9°, вдень 17-19°.

23 вересня на 8:00 температура води у Чорному та Азовському морях становила 14-19°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста “Київ” 14°.


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