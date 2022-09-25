Суспільство

У Слов’янську продали пам’ятник Леніну за 740 тисяч грн. Гроші спрямують на компенсації за зруйноване житло

25 Вересня 2022 20:56
37

У Слов’янську Донецької області за понад 747 тисяч гривень продали демонтований пам’ятник Володимиру Леніну. Гроші спрямують на виплату компенсацій за зруйноване житло.

Про це повідомив голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

«Ленін, гудбай! Здійснилося! Пам’ятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на КАТП, продано», — оголосив Лях.

Пам’ятник Леніну в Слов’янську демонтували у 2015 році. Кому саме його продали, Лях не уточнив. А втім, таке в Україні сталося вже не вперше. Зазвичай пам’ятники продають як брухт для подальшого використання металу. Наприклад, така ж доля спіткала пам’ятники Леніну у Краматорську, Жовтих Водах та Новгороді-Сіверському.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
25 Вересня 2022 19:21
165

Росіяни направляють мобілізованих без підготовки на лінію зіткнення, – Генштаб
25 Вересня 2022 19:40
190

Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, – Зеленський
25 Вересня 2022 18:51
71

ЗСУ відбили атаки біля 7 населених пунктів, уражено 6 складів загарбників, – Генштаб
25 Вересня 2022 18:20
51

Звільнені з полону “Азовці” проходять медогляди і скоро побачаться з родинами
25 Вересня 2022 18:04
46

На Херсонщині Сили оборони знищили два склади боєприпасів і пункт управління окупантів
Останні новини
усі новини