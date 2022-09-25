У Слов’янську продали пам’ятник Леніну за 740 тисяч грн. Гроші спрямують на компенсації за зруйноване житло

У Слов’янську Донецької області за понад 747 тисяч гривень продали демонтований пам’ятник Володимиру Леніну. Гроші спрямують на виплату компенсацій за зруйноване житло.

Про це повідомив голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

«Ленін, гудбай! Здійснилося! Пам’ятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на КАТП, продано», — оголосив Лях.

Пам’ятник Леніну в Слов’янську демонтували у 2015 році. Кому саме його продали, Лях не уточнив. А втім, таке в Україні сталося вже не вперше. Зазвичай пам’ятники продають як брухт для подальшого використання металу. Наприклад, така ж доля спіткала пам’ятники Леніну у Краматорську, Жовтих Водах та Новгороді-Сіверському.