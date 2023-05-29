Суспільство

У Росії заявили про обстріл Бєлгородської області, пошкоджені промислові об’єкти

29 Травня 2023 12:37
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росія

Удень 29 травня ворог заявив про обстріл Бєлгородської області. У Шебекіно спалахнув хімзавод, четверо робітників отримали опіки та отруєння чадним газом.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

“Одразу кілька населених пунктів Білгородської області перебувають під обстрілом ЗСУ. У Шебекіно було атаковано два промислові підприємства. Унаслідок влучення снарядів в одному з підприємств спалахнув виробничий корпус з лакофарбовими рідинами”, – написав він.

Повідомляється, що постраждали співробітники підприємства. Чоловіків доставили з опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Один з них у тяжкому стані в реанімації, у трьох стан середнього ступеня тяжкості.

На другому підприємстві видимих ушкоджень немає. Співробітників евакуювали.

Також унаслідок обстрілу села Нова Таволжанка пошкоджені лінії електропередачі. Без світла залишаються Нова Таволжанка, Шаміно та Архангельське. У селі Козинка Грайворонського округу є потрапляння в будівлю готелю та мийки, яка спалахнула.


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