У Росії затримали активістку за плакат “Здали Херсон, здадуть і Москву”

У російському місті Перм затримали активістку, яка обурилася на повернення Україною контролю над правим берегом Херсонщини. Вона на своєму пікеті стояла з плакатом «Здали Херсон, здадуть і Москву».

Про це пише російське видання «Медіазона».

На плакаті активістки Ольги Сюткіної був зображений міністр оборони рф сергій шойгу у клоунському гримі та перуці.

Коли до дівчини підійшли поліціянти, вона порізала собі руку зі словами: «Це кров російських людей». Їй силовики не стали надавати першу допомогу, а одразу відвели в автозак та відвезли до відділу поліції, де склали протокол про дискредитацію російської армії (частина 1 статті 20.3.3 КоАП).

Згодом медики відвезли Сюткіну у травмпункт, де їй наклали шви.