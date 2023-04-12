У Росії помер пропагандист Багіров. Він закликав вбити військове керівництво України

У Росії помер пропагандист Едуард Багіров, який закликав знищити військово-політичне керівництво України. Про це повідомили росЗМІ.

Упродовж останнього тижня Багіров нібито перебував у комі, у нього відмовили усі органи. Росіяни пишуть, що його госпіталізували 1 квітня зі шлунково-кишковою кровотечею.

У 2011 році його було заарештовано спеціальними службами Молдови, його звинувачували в організації та управлінні державним переворотом 7 квітня 2009 року.

Чотири місяці він залишався під вартою, після чого був переведений під домашній арешт, нелегально перетнув кордон і повернувся до Москви.

Протягом майже двох наступних років на запит правоохоронних органів Молдови Багіров був у розшуку Інтерполу. У квітні 2015 року суд Кишинева заочно засудив його до п’яти років ув’язнення.

В 2012 році Багіров став довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах. В 2016 році він балотувався до Держдуми.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Багіров займався антиукраїнською пропагандою та закликав до ракетних ударів по “центрах ухвалення рішень”, щоб знищити українське керівництво.