У Росії хочуть дозволити контрактну службу людям із судимістю

До Державної думи РФ внесли законопроєкт, який допускає військову службу за контрактом для громадян із судимістю, а також пропонує дозволити контрактну службу “обмежено придатним” за станом здоровʼя.

У документі йдеться про те, що нібито “в період проведення спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України) виявлено значну кількість громадян, які бажають вступити на військову службу за контрактом, з-поміж тих, з ким контракт не може бути укладений”.

Законопроєкт пропонує внести поправки до чинних законів “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” та “Про військовий обовʼязок та військову службу”, а також до Кримінально-виконавчого кодексу РФ.

У разі ухвалення документа в Росії дозволять вербування увʼязнених за контрактом, що наразі офіційно заборонене.

Повідомляється, що завербованих увʼязнених та інших судимих громадян у разі ухвалення поправок звільнятимуть від покарання або гаситимуть їм судимість за заявою військового командування або їхньою особистою заявою.

Також законопроєкт пропонує в період мобілізації чи воєнних дій залучати до контрактної служби громадян, визнаних обмежено придатними за станом здоровʼя.