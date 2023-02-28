Суспільство

У російському Єйську вибухи в районі аеродрому, – соцмережі Ввечері 28 лютого в російському місті Єйськ в районі військового аеродрома пролунали вибухи. В соцмережах пишуть, що це буда атака безпілотника. Голова Єйська Роман Бублик каже, що це навчання. Поділитися:



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