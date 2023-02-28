У російському Єйську вибухи в районі аеродрому, – соцмережі

Ввечері 28 лютого в російському місті Єйськ в районі військового аеродрома пролунали вибухи.
В соцмережах пишуть, що це буда атака безпілотника.
Голова Єйська Роман Бублик каже, що це навчання.
Поділитися:
Ввечері 28 лютого в російському місті Єйськ в районі військового аеродрома пролунали вибухи.
В соцмережах пишуть, що це буда атака безпілотника.
Голова Єйська Роман Бублик каже, що це навчання.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал