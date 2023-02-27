Суспільство

У Повітряних силах відреагували на вибухи у Білорусі

27 Лютого 2023 15:06
64
читать на русском →
білорусь

Пошкодження російського розвідувального літака А-50 на білоруському аеродромі “Мачулищі” – це хороша новина для України, адже цей літак допомагав окупантам вести бойові дії проти нашої держави.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що Росія має близько 9 розвідувальних літаків. Тому пошкодження одного з них – це гарна новина для Повітряних сил.

Так, цей літак проводить радіолокаційну розвідку нашої території, сканує відпрацювання засобів ППО та виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації. Літак також супроводжує атаки крилатими ракетами по території України.

“Ці літаки дуже важливі для ведення бойових дій, і Україна теж хотіла б мати такі літаки, які б теж забезпечували дії нашої авіації та розвідки”, – сказав Ігнат, додавши, що союзники нашої країни мають такі літаки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2023 16:31
33

Повітряний «крейсер Москва». Що відомо про атаку по аеродрому Мачулищі
27 Лютого 2023 13:38
74

Оприлюднено зміст 10-го пакету антиросійських санкцій
27 Лютого 2023 12:22
145

На українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний військовий тероборони
27 Лютого 2023 12:07
57

ВКС та ВМФ Росії пропонують визнати терористичними організаціями
27 Лютого 2023 10:54
136

Двоє рятувальників загинуло. В ДСНС показали фото наслідків атаки на Хмельницький
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки