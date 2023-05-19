Суспільство

У Повітряних силах назвали основні цілі ракетних обстрілів РФ по Україні

19 Травня 2023 09:11
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війна, ппо

РФ не змінювала тактику ракетних обстрілів. Цілями окупантів і надалі залишаються військові та інфраструктурі об’єкти, техніка та оборонні підприємства.

Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав у коментарі РБК-Україна.

“Хибно говорити про те, що ворог змінив тактику ракетних атак. Можна говорити про зміну вектору атак, інтенсивності, характеру цілей”, – сказав він.

За його словами, тактика росіян та сама – використовувати різні типи ураження, аби роззосереджувати увагу ППО.

“Зараз у росіян є визначені цілі, у кожної свій пріоритет – це наші військові об’єкти, об’єкти критичної інфраструктури, важливі стратегічні об’єкти, оборонні підприємства, склади, скупчення військ і особливо західна техніка і боєприпаси”, – сказав речник командування Повітряних сил.


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