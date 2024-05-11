Суспільство

У неділю у Полтавській та Харківській областях на грунті заморозки

11 Травня 2024 20:59
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Північне сяйво в небі над Харковом. 10 травня 2024 / Фото EPA

У неділю, 12 травня, в Україні без опадів, лише в північних областях вдень місцями невеликий дощ, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі в південній частині та на Закарпатті 7-12°, на решті території 1-6° тепла (у північних, Полтавській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); удень 15-20° тепла, у північних і більшості центральних областей 9-14° (на високогір’ї Карпат уночі приблизно 0°, удень 7-12° тепла).

У Києві в неділю без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, удень 11-13°.

У понеділок, 13 травня, вночі в центральних і північно-східних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликі короткочасні дощі.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі на півдні та південному сході країни 4-9°, на решті території 1-6° тепла (у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°); удень 11-16° тепла.

У Києві в понеділок мінлива хмарність, без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.


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