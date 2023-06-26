Суспільство

У найближчі дні в більшості областей України очікуються дощі з грозами

26 Червня 2023 14:26
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У вівторок, 27 червня, у східних і північно-східних областях України, а вдень і в західних, Вінницькій та Житомирській областях короткочасні дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 20-25°, на Сумщині та Чернігівщині 17-22°. У південній частині вночі 15-20°, удень 24-29°.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 22-24°.

У середу, 28 червня, очікуються короткочасні дощі, лише вночі в південних і більшості центральних областей без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині до 20°. Удень 20-25°, у південних областях 24-29°.

У Києві можливий дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 22-24°.


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