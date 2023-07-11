Суспільство

У Москві погрожують будівельним фірмам через невиконання “квот на добровольців”, – британська розвідка

11 Липня 2023 09:28
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війна, росія

У Москві погрожують скасуванням контрактів з будівельними фірмами, якщо вони не залучать достатню кількість добровольців для війни проти України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

“Муніципальна влада Москви, швидше за все, погрожує відкликати контракти з будівельними фірмами, якщо вони не виконають квоти на надання “добровольців” для служби в Україні”, – пише відомство.

У розвідці припускають, що цей крок, ймовірно, вплине на етнічні меншини з бідних регіонів Росії, таких як Дагестан, та країн Центральної Азії, які складають більшість московських будівельників.

“Цей захід, швидше за все, принаймні мовчазно схвалений мером Москви Сергієм Собяніним. Він продовжує його послужний список спроб мінімізувати вплив конфлікту на більш забезпечених москвичів”, – додають в міністерстві.


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