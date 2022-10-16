У Москві готують місця паркування під бомбосховища, – ЗМІ

Мешканців кількох московських будинків попросили звільнити місця паркування від автомобілів та особистих речей, оскільки їх будуть обладнувати під бомбосховища.

Про це пише російське видання «Важные истории».

Так, на дверях будинків московського ТВЖ «Атом» з’явилося оголошення про підготовку бомбосховищ до прийому в укриття. В оголошенні заявляється, що таке рішення було ухвалено на нараді 11 жовтня у мерії Москви під керівництвом заступника мера Петра Бірюкова.

Людей закликали звільнити паркування від автомобілів та особистих речей до 18 жовтня, оскільки його будуть робити «відповідним до прямого призначення об’єкта цивільної оборони».

Житель одного з будинків ТВЖ «Кутузовский 23» розповів виданню, що голову їхнього товариства викликали до поліції, де повідомили про розпорядження щодо перевірки всіх бомбосховищ. За словами іншого співрозмовника, голова ТВЖ у домовому чаті повідомив, що на паркування завезуть аптечки, обігрівачі та нари.

Як вказує видання, підготовка укриттів на випадок обстрілів почалася ще навесні. Секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев 27 квітня під час наради з питань безпеки у Південному федеральному окрузі доручив регіонам півдня привести захисні споруди цивільної оборони до належного стану. Крім цього, він закликав забезпечити функціонування комплексної системи екстреного оповіщення населення при загрозі надзвичайної ситуації.