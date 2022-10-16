Суспільство

У Москві готують місця паркування під бомбосховища, – ЗМІ

16 Жовтня 2022 17:42
53
росія

Мешканців кількох московських будинків попросили звільнити місця паркування від автомобілів та особистих речей, оскільки їх будуть обладнувати під бомбосховища.

Про це пише російське видання «Важные истории».

Так, на дверях будинків московського ТВЖ «Атом» з’явилося оголошення про підготовку бомбосховищ до прийому в укриття. В оголошенні заявляється, що таке рішення було ухвалено на нараді 11 жовтня у мерії Москви під керівництвом заступника мера Петра Бірюкова.

Людей закликали звільнити паркування від автомобілів та особистих речей до 18 жовтня, оскільки його будуть робити «відповідним до прямого призначення об’єкта цивільної оборони».

Житель одного з будинків ТВЖ «Кутузовский 23» розповів виданню, що голову їхнього товариства викликали до поліції, де повідомили про розпорядження щодо перевірки всіх бомбосховищ. За словами іншого співрозмовника, голова ТВЖ у домовому чаті повідомив, що на паркування завезуть аптечки, обігрівачі та нари.

Як вказує видання, підготовка укриттів на випадок обстрілів почалася ще навесні. Секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев 27 квітня під час наради з питань безпеки у Південному федеральному окрузі доручив регіонам півдня привести захисні споруди цивільної оборони до належного стану. Крім цього, він закликав забезпечити функціонування комплексної системи екстреного оповіщення населення при загрозі надзвичайної ситуації.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
усі думки
ТОП-новини
16 Жовтня 2022 18:24
191

З Херсона розпочалась евакуація “державних” установ – Генштаб
16 Жовтня 2022 20:03
118

У Мінську заявили про авіацію, що прибуває з Росії
16 Жовтня 2022 18:11
322

Розстріл на полігоні під Білгородом: командир образив Аллаха
16 Жовтня 2022 16:24
129

Франція поставить Україні системи ППО Crotale
16 Жовтня 2022 16:05
66

Співвідношення втрат української та російської армій на півдні – приблизно 1 до 6,5, – Маляр
Останні новини
усі новини