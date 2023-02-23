Суспільство

У Маріуполі пролунали нові вибухи

23 Лютого 2023 11:37
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окупація

У Маріуполі вранці 23 лютого пролунала серія вибухів. Попередньо є попадання на території комбінату імені Ілліча.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Перший вибух було чутно близько 11:02. Окупанти відразу ж повідомили про роботу системи ППО, проте, за даними Андрющенка, у місті прогриміло щонайменше три вибухи.

“Два точно потрапили по закритій території ММК ім. Ілліча в районі виправної колонії. ЗСУ хірургічно точно проходяться по базах оккупантів”, – написав він.

Крім того він розповів, що після вибухів російські війська підняли в небо авіацію.

Тим часом влада Маріуполя пишуть, що є висока ймовірність влучення по позиціях ворога, оскільки небо над містом чисте, слідів роботи ППО – немає.


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