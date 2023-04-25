Суспільство

У Херсонській області заборонили рух суден на водоймах

25 Квітня 2023 20:41
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херсон

Влада Херсонської області заборонила вихід і перебування суден та інших плавзасобів на водних обʼєктах.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Таке рішення пов’язано з метою забезпечити безпеку судноплавства та громадян на водних об’єктах, мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України.

“Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток – судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів”, – сказано в повідомленні.


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