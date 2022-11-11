Суспільство

У Херсоні ховаються багато переодягнених окупантів, – Хлань

11 Листопада 2022 16:30
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Деокупація, війна

Гуманітарна ситуація у Херсоні важка, зокрема, з пальним, хлібом, електропостачанням та зв’язком. Багато росіян не змогла перебратися через Дніпро, вони переодягаються і ховаються в місті.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Укрінформ.

“Ситуація з хлібом важка, ситуація з пальним важка, електроенергії немає, скоро вже тиждень, як немає електроенергії, відповідно, хліба так само, тому що для роботи хлібзаводу необхідна електрика… Ситуація складна гуманітарна, окупант штучно довів цю ситуацію до критичної межі”, – підкреслив Хлань.

Щодо зв’язку, то наразі з цим також проблема – подекуди з’являється мобільний інтернет, але слабкий, проходять лише короткі повідомлення.

Він зазначив, що напередодні ворог підривав в обласному центрі інфраструктурні об’єкти, зокрема, Херсонську ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго.

Зараз якраз на фінальній стадії – деокупація правого узбережжя Херсонщини, міста Херсон, зазначив Хлань. Проте він додав, що попереду багато роботи із зачистки, розмінування. Хлань підкреслив, що на період зачистки краще знаходитися по домівках, треба бути дуже обережними.

За словами Хланя, велика частина загарбників не змогла перебратися через Дніпро, вони перевдягаються у цивільний одяг та ховаються, є ті, хто потонув, намагаючись перебратися через річку. Депутат облради не виключає, що ворог може вдатися до провокацій в обласному центрі.

Ті військові РФ, які перейшли на лівий берег Дніпра, закріпилися на фортифікаційних спорудах, які вони набудували раніше, зазначив депутат облради.

Як розповів Хлань, до ранку було чути потужні вибухи в районі Антонівського моста. За його словами, коли загарбники відвели свої основні сили, то вони підірвали прольоти моста з баржами, що знаходяться під ними, унеможлививши і пішохідний прохід по мосту. Депутат облради нагадав, що ворог нищив усі мости, коли покидав правобережну Херсонщину під тиском ЗСУ. Також є повідомлення, але поки що немає достовірної інформації, що ворог підірвав дорогу на греблі Каховської ГЕС, зазначив Хлань.


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