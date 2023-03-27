У Харкові відновлять цілодобове опалення

З 28 березня у Харкові скасують обмеження на теплопостачання через можливе похолодання у Харківській області.

Про це повідомив технічний директор “Харківських теплових мереж” Євген Кауркін.

“Ми плануємо після 17:00 вже нікого не вимикати, за ніч вийти на необхідний гідравлічний режим, умовно зимовий, відносно температури повітря. І вже йти в базовому режимі, щоб не допустити замерзання людей. Довгострокове похолодання, яке буде в нас, починаючи з середи, не дозволяє нам передчасно закінчити опалювальний сезон”, — сказав він.