У Дніпропетровській області вночі збили 8 дронів-камікадзе ворога

Минулої ночі сили ППО збили 8 ворожих “Шахедів” на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих “Шахедів”. Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування “Схід” знищили у Нікопольському районі. Класна робота!”, – зазначає він.

За словами Резніченка, тероризували росіяни район і іншою зброєю. Обстріляли “Градами” та важкою артилерією 4 громади – Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. Минулося без постраждалих.

“У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач. У інших районах вночі волала сирена, та обійшлося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно”, – додає він.