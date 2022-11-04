Суспільство

У Дніпропетровській області вночі збили 8 дронів-камікадзе ворога

4 Листопада 2022 07:57
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війна

Минулої ночі сили ППО збили 8 ворожих “Шахедів” на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих “Шахедів”. Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування “Схід” знищили у Нікопольському районі. Класна робота!”, – зазначає він.

За словами Резніченка, тероризували росіяни район і іншою зброєю. Обстріляли “Градами” та важкою артилерією 4 громади – Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. Минулося без постраждалих.

“У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач. У інших районах вночі волала сирена, та обійшлося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно”, – додає він.


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