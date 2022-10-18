Суспільство

У Бєлгородській області РФ зупинили рух поїздів, а в Курській є перебої зі світлом: Звинувачують ЗСУ в “обстрілах”

18 Жовтня 2022 13:13
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росія

У Бєлгородській області тимчасово призупинено рух поїздів в одному із сіл, а в Курській області – перебої з електрикою.

Про це повідомляють росЗМІ.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що рух поїздів тимчасово призупинено через обстріл залізничної станції в одному з сіл Бєлгородського району.

“Внаслідок інциденту було пошкоджено контактну мережу залізничних колій. Аварійні бригади зараз усувають наслідки обстрілу. Є один постраждалий – чоловік із осколковими пораненнями ніг”, – зазначив він.

Водночас губернатор сусідньої Курської області Роман Стартовойт повідомив про нібито обстріл ЗСУ селища Тьоткіно та села Попово-Лежачі у прикордонних районах з Україною. За його даними, у регіоні спостерігаються перебої з електрикою.


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