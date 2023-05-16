У Брянській області не можуть знайти тіло пілота збитого Су-34

Адміністрація Стародубського округу Брянської області Росії заявила, що шукає тіло пілота екіпажу “літака, що розбився” 13 травня та просить місцевих мешканців про допомогу.

“Шановні мешканці округу, з метою організації пошуку в болотистій місцевості другого пілота екіпажу літака, що розбився, просимо надати допомогу човнами та болотними чоботами”, — сказано в повідомленні адміністрації Стародубського округу.

Міноборони РФ так і не коментувало інформацію про падіння військових повітряних суден Росії на Брянщині.