Суспільство

У Брянській області не можуть знайти тіло пілота збитого Су-34

16 Травня 2023 10:02
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росія

Адміністрація Стародубського округу Брянської області Росії заявила, що шукає тіло пілота екіпажу “літака, що розбився” 13 травня та просить місцевих мешканців про допомогу.

“Шановні мешканці округу, з метою організації пошуку в болотистій місцевості другого пілота екіпажу літака, що розбився, просимо надати допомогу човнами та болотними чоботами”, — сказано в повідомленні адміністрації Стародубського округу.

Міноборони РФ так і не коментувало інформацію про падіння військових повітряних суден Росії на Брянщині.


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