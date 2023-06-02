Суспільство

Три чверті жителів РФ схвалюють війну з Україною, а підтримка переговорів впала до мінімуму

2 Червня 2023 09:36
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росія

Три чверті жителів Росії підтримують війну з Україною. Респонденти чекають на тривалу війну, а підтримка мирних переговорів впала до мінімуму.

Про це свідчать дані опитування “Левада-центру“.

У травні підтримка війни практично не змінилася: 76% підтримують (у квітні – 75%).

За останній місяць зросла частка опитаних, які підтримують продовження воєнних дій – у травні їх 48% (у квітні – 38%), прихильників переходу до мирних переговорів – 45% (у квітні – 51%). Підтримка переговорів упала до мінімуму.

З лютого цього року практично не змінилася частка респондентів, які вважають, що війна йде успішно: узимку так вважали 63%, у травні – 61%. При цьому дещо побільшало опитаних, які вважають, що війна йде неуспішно – таких 28% (у лютому – 24%).

Серед опитаних посилюється впевненість, що війна затягнеться: у травні лише 11% респондентів вважають, що військові дії продовжаться до півроку (у січні – 12%). 71% респондентів вважають, що військові дії триватимуть понад півроку (у січні – 68%).

Опитування “Левада-центру” проведено 25 – 31 травня 2023 року серед 1603 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв’ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.


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