Топонімічна комісія підтримала перейменування трьох вулиць та скверу у Харкові на честь загиблих захисників

Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища підтримала пропозиції щодо перейменування трьох вулиць та скверу у Харкові на честь загиблих захисників України.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Які вулиці перейменують у Харкові:

Плеханівську — на вул. Георгія Тарасенка, лідера “Фрайкору”;

Державінську — на вул. Дмитра Коцюбайла, який мав позивний “Да Вінчі”;

Броненосця “Потьомкіна” — на вул. Олега Громадського, який служив у лавах Нацгвардії.

Також комісія вирішила назвати безіменний сквер на вул. Конторській, навпроти будинку №5 на честь захисниці Владислави Черних.

“На вул. Лермонтовській вже встановили меморіальну дошку на згадку про військовослужбовицю, яка загинула 28 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання у Слов’янську”, — йдеться у повідомленні.

Сквер “Дружба”, який розташований на перехресті вул. Мефодіївської та просп. Героїв Харкова, планують перейменувати на Сквер тепловиків.

Також у Харкові планують встановити дві меморіальні дошки рятувальникам:

на вул. Шевченка, 8 — колишньому начальнику управління пожежної охорони управління внутрішніх справ Харківського облвиконкому Володимирові Палюху, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

на вул. Спортивній, 1 — рятувальнику Олександру Подольському, який трагічно загинув 17 березня 2022 року під час ліквідації пожежі на ринку “Барабашово”.

Остаточне рішення про перейменування об’єктів топоніміки будуть розглядати на сесії Харківської міськради. Вона відбудеться 13 червня.