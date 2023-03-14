Суспільство

Ткаченко: Діячі культури для виїзду за кордон мають підтвердити військовий облік і контракти, а після повернення — звіт

14 Березня 2023 20:00
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кордон

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що тепер діячі культури для виїзду за кордон мають підтверджувати наявність військового обліку в організації, контракти, а після повернення надавати звіт.

Про це він сказав в етері телемарафону.

За словами Ткаченка, Мінкульт розробив зміни до порядку виїзду артистів, художників і журналістів, де є кілька ключових моментів. Зокрема ця категорія громадян має подавати підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік, та надати контракти, що підтверджують мету виїзду.

Міністр зазначив, що якщо поїздка передбачає промотування країни або збір коштів, то згодом має бути надано звіт, так само як і у разі дипломатичних візитів. Такий виїзд не може тривати понад 60 днів, наголосив Ткаченко.


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