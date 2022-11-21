Суспільство

The Guardian: росіяни використали звалище у Херсоні для спалювання трупів

21 Листопада 2022 20:49
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окупація

Російські військові використали сміттєзвалище в Херсоні для спалювання трупів — мабуть, своїх загиблих товаришів.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяви місцевих мешканців.

Співрозмовники видання розповіли, що бачили, як на звалище приїжджали вантажівки, наповнені чорними мішками, які після цього спалювалися. При цьому в повітрі відчувався різкий запах паленого волосся.

При в’їзді на сміттєзвалище було встановлено блокпост, і до території місцевих жителів не підпускали.

The Guardian зазначає, що ці заяви підтвердили десятки співрозмовників з-поміж місцевих жителів.

Влада України не стала давати коментарів виданню. Неназваний місцевий чиновник заявив, що українську сторону “не цікавлять поховання ворога”.


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