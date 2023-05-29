Суспільство

Сирський відвідав Лиманський напрямок

29 Травня 2023 10:45
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війна, армія

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції ЗСУ на Лиманському напрямку, де зустрівся з командирами частин та підрозділів/

“Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці”, – написав Сирський.

Він зазначив, що зустрівся з командирами частин і підрозділів, які виконують завдання на найбільш гарячих точках фронту.

“Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті”, – повідомив герела.

За його словами, скоро настане той час, коли ЗСУ перейдуть до активних наступальних дій, тож Сирський “визначив конкретні завдання на підготовку до них”.

Також генерал роздав нагороди воїнам, які найкраще проявили себе в бою.


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