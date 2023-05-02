Суспільство

Сирський приїхав на Бахмутський напрямок та ухвалив низку “необхідних рішень”

2 Травня 2023 08:50
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війна, бахмут

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав із перевіркою на позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

“Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку”, – розповів він.

Він долав, що разом з командирами вони ухвалили “низку необхідних рішень”, спрямованих на “забезпечення ефективної оборони та завдавання максимальних втрат противнику”.

“Поспілкувалися із захисниками східного фронту. В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається”, – додав Сирський.


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