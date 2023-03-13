Суспільство

Сирський повідомив про ситуацію у Бахмуті: ворог наступає з декількох напрямків Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про ситуацію довкола Бахмута: вона залишається складною. “Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста”, – зазначив командувач. Сирський повідомив, що у ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилеріі, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто. “Оборона фортеці триває!” – запевнив Сирський. Поділитися:



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