Суспільство

Синєгубов припустив можливість примусової евакуації жителів прикордоння на Харківщині

5 Червня 2023 16:52
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евакуація

Харківська ОВА розглядає примусову евакуацію мешканців прикордонних населених пунктів області через збільшення кількості ворожих обстрілів.

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, останнім часом кількість обстрілів області збільшилася. Тільки за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 26 населених пунктів області, внаслідок чого є загиблі й поранен.

Крім цього, на територію області постійно пробують прорватися ворожі ДРГ.

“Ми чітко розуміємо, що безпека людей у нас – на першому місці. Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей і людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується”, – сказав Синєгубов.


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